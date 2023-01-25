"شؤون المرأة" تطلق جائزة "امرأة فلسطين" لعام 2023

أطلقت وزارة شؤون المرأة في غزة، اليوم الأربعاء، جائزة "امرأة فلسطين" للعام 2023م، وذلك في موسمها الثامن على التوالي.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن الفائزات بالجائزة الرمزية في حفل تكريم سنوي على شرف يوم المرأة العالمي.

وأضافت أن المشاركة في الجائزة ستكون متاحة من داخل فلسطين وخارجها في مجالات "الإنتاج المعرفي، والتطوع والمبادرة، وريادة الأعمال، والفنون والأدب"، فضلاً عن اهتمام الجائزة بالمجالات المتعلقة بـ(المناخ، والطاقة، والبيئة، والمياه).

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل للجائزة يبدأ من تاريخ 25-1-2023، وينتهي بتاريخ 25-2-2023 عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي اضغط هنا.

وذكرت أن الجائزة تأتي إيماناً بدور المرأة الفلسطينية الفعال في النهوض بالوطن، حيث تقيم لهذا الغرض فعالية سنوية لتكريم سيدة فلسطينية أحدثت أثراً واضحاً في مسيرة تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده تحت شعار "امرأة فلسطين"، بالإضافة إلى تكريم "فلسطينيات متميزات" في مجالات عديدة تكريماً وتقديراً للمرأة الفلسطينية المُلْهِمة.

ونوهت الوزارة، إلى أن هذه الفعالية استمرت في كل عام -وتحديداً في الثامن من آذار- لتكون فعالية سنوية خاصة بالوزارة تستطيع من خلالها كل امرأة ترشيح نفسها أو غيرها للمنافسة على لقب "امرأة فلسطين"، وذلك بعد استيفائها للشروط والمعايير التي وضعت لاختيار الأفضل عن طريق لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومختصين من مختلف الأطياف والتخصصات.