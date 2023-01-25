خاطر: الركام لن يحجب صنيع الشهيد عدي وضربه لمنظومة أمن الاحتلال

أكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر، أن هدم قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لمنزل الشهيد البطل عدي التميمي في ضاحية السلام بالقدس المحتلة، لن يحجب صنيع عدي الذي ضرب منظومة الاحتلال الأمنية.

وقالت خاطر: "إن الركام لن يحجب الشق الذي صنعه عدي في بنيان منظومة الاحتلال الأمنية"، مشددة على أن البيوت كلها حجارة جامدة، وعدي التميمي فكرة حية ودائمة الانبعاث.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، ضاحية السلام ووصلت إلى بيت الشهيد عدي التميمي تمهيداً لهدمه.

يشار إلى أن الشهيد عدي نفذ في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية بطولية، حينما ترجل من سيارة بكل هدوء على حاجز مخيم شعفاط، ومن ثم امتشق مسدسه ليوجه رصاصاته من مسافة قريباً جداً إلى رؤوس جنود الاحتلال.

واعترفت قوات الاحتلال حينها بمقتل جندية تدعى "نوعا لازار" وإصابة آخر بجروح بخطيرة، قبل أن يتمكن الشهيد عدي من الانسحاب بسلام.

وبعد نحو عشرة أيام من فشل الاحتلال في العثور على عدي، عاد بتاريخ 19 أكتوبر الماضي لتنفيذ عملية إطلاق نار أخرى شرق القدس المحتلة قبل أن يرتقي شهيداً، وأسفرت عمليته الثانية عن إصابة حارس أمن (إسرائيلي) قرب مستوطنة "معاليه أدوميم".