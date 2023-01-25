رابط الفحص.. سلطنة عمان تعلن عن موعد نتائج الطلاب 2023، يتساءل أهالي الطلاب في سلطنة عمان عن موعد نتائج أبنائهم للعام الدراسي 2023.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن استخراج نتائج الطلاب 2023 الفصل الدراسي الاول من جميع مراحل التعليم المختلفة.

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نتائج الطلاب في عمان

وسيتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي.

والحصول على النتائج بعد انتهاء عملية تصحيح الاختبارات فورًا، إليك بعض الخطوات.

قم بزيارة رابط بوابة التعليم عمان من الصفحة الرسمية علي محرك جوجل، "اضغط هنا".

اختر قائمة الخدمات الالكترونية

اضغط على نتيجة طلاب عمان.

قم بكتابة المعلومات الخاصة بك مثل الرقم المدني

اضغط على اظهار النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الكويت

لمزيد من المعلومات حول طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب سلطنة عمان فاتبع الخطوات الاتية:

قم بالذهاب إلى خدمات OmanTel و Oredoo.

ومن هنا قم باختيار على خانة “قائمة الطالب”.

ثم اضغط على خدمة “نتائج الطلبة”.

إدخال رقم الجلوس للطالب.

تأكد من كتابة الرقم التسلسلي بشكل صحيح

اضغط على كلمة ارسال النتيجة.

يتم ارسال النتيجة عن طريق رسالة نصية على الرقم الخاص بك، في كل المواد بكل التفاصيل الخاصة بالطالب من رقم المقعد وغيره.

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