عرض جنوني من ريال مدريد لإنجاز الصفقة المعقدة

كشف تقرير صحفي ألماني، عن عرض كبير من قِبل ريال مدريد، للظفر بخدمات لاعب وسط بوروسيا دورتموند، خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "ريال مدريد مستعد لتقديم 100 مليون يورو.. بالإضافة إلى لاعبه كامافينجا لضم جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند".

وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إدراج كامافينجا ضمن الصفقة كان اقتراحًا موجودًا منذ فترة، ويظهر الآن مرة أخرى، رغم أنه شيء يبدو معقدًا اليوم، إذ أن ريال مدريد لا يفكر في التخلص من كامافينجا الذي أكد أنشيلوتي أنه لا يمكن المساس به".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يظل منتبها جدًا لما يحدث مع بيلينجهام، فهو الهدف الرئيسي في السوق الصيفي، خصوصًا مع اهتمام أندية ليفربول ومانشستر سيتي بضمه.



وينتظر الجميع قرار اللاعب نفسه، وموقف بوروسيا دورتموند الذي حدد 150 مليون يورو كسعر للتخلي عن بيلينجهام.