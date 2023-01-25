متابعة العمل الحكومي تنعي القائد الراحل سعيد نصار

نعت متابعة العمل الحكومي بغزة، رئيس بلدية دير البلح السابق، القائد الوطني سعيد نصار.

وتقدم في بيان النعي، رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نصار الكرام بهذا المصاب، وذلك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكافة موظفي القطاع الحكومي.

وقال البيان: "لقد رسم الراحل بمسيرته المهنية والوظيفية لوحة مشهودة من البذل والعطاء في خدمة أهالي دير البلح خاصة وقطاع غزة عامة".

وأضاف: "لقد قدم في طريق التحرير تضحيات كبيرة وجاد بفلذة كبده الشهيد إيهاب، كما كان للفقيد اسهامات مجتمعية واضحة، فقد كان ساعيا للإصلاح بالخير بين الناس، وصاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع".

ويذكر أن المرحوم نصار قد وافته المنية مساء اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاماً إثر جلطة دماغية.