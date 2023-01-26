الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت أسيرين محررين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت أسرى محررين.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد خليل أبو لطيفة من سكان حي الشرايط في البيرة، عقب اقتحام أحد المحال التجارية في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صلاح برغال من منزل عائلته في مخيم الأمعري للاجئين جنوبي غرب المدينة.

يُذكر أن الأسير "برغال" قد أمضى في سجون الاحتلال سابقاً 9 سنوات، وقد أفرج عنه قبل نحو عامين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى المعطي، بعد اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي مدينة بيت لحم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد محمد بشارات من بلدة طمون، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد محمود بشارات، في محاولة لاعتقال نجله قصي.

واندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والرصاص.

وطالت الاعتقالات الشابين حمزة نبيل وعلاء بزور، عقب اقتحام وتفتيش منزليهما في قرية رابا، شرقي مدينة جنين.