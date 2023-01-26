الأورومتوسطي: فصل (الحياة الجديدة) رسام الكاريكاتير سباعنة غير مبرر

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إنهاء عمل رسام الكاريكاتير محمد سباعنة من صحيفة الحياة المحلية التابعة للسلطة بعد نشره رسمًا حمل انتقادًا ضمنيًا للرئيس محمود عباس غير مبرر، ويثير مخاوف عميقة بشأن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.

وحثّ المرصد الصحيفة، الخميس، في تصريح مقتضب، على إلغاء القرار فورًا، واحترام حق العاملين فيها بالتعبير عن آرائهم المشروعة.

وكان رسّام الكاريكاتير محمد سباعنة غرّد عبر منصة (تويتر) بأنه تلقى قرارًا بفصله من عمله في صحيفة (الحياة الجديدة)، بعد أيام من نشره رسم كاريكاتير عبّر فيه عن حالة الصمت والعجز السياسي الفلسطيني، الأمر الذي أثار استياء إدارة الصحيفة التي قامت بفصله من عمله.