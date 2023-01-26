القيادي مرداوي: التصدي البطولي للاحتلال في جنين نبراس لشعبنا نحو التحرير

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الاحتلال الذي فشل في كل عمليات الاستهداف لجنين ومقاومتها سيجرّ اليوم أذيال الخيبة والهزيمة.

وأضاف مرداوي، أن ثورة شعبنا ولادة وأبطال شعبنا يتعاهدون جيلا بعد جيل على حمل راية المقاومة وحفظ وصية الشهداء والوفاء لتضحيات شعبنا.

وأكد على أن عمليات التصدي البطولية التي نفذتها كتائب القسام في جنين صباح اليوم، جنبًا إلى جنب مع أجنحة المقاومة العسكرية، ستكون نبراسًا لشعبنا نحو تحقيق النصر والحرية واستعادة أرضنا المسلوبة وتطهير مقدساتنا.

وأشاد بالوحدة الميدانية والتنسيق العالي بين المقاومين من كافة الفصائل في جنين، وإبداعهم في استهداف القوات المقتحمة، وإيقاع الإصابات المحققة بها.

وتوجه بالتحية لسواعد المقاومين الأبطال في جنين ومخيمها، الذين تصدوا لعدوان الاحتلال، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتحدي ومواجهة القوات الصهيونية المجرمة.

وأردف: "ستبقى الضفة خزان ثورة لا ينضب، وستبقى المقاومة خيار شعبنا الإستراتيجي لدحر الاحتلال، وسينبت ترابنا الطاهر المعبق بدماء الشهداء آلاف الأبطال الذين يجوسون الديار يدافعون عن حمى هذا الشعب العظيم، مهما بلغت التضحيات".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب إصابات بينها حالات خطيرة.

حرية نيوز