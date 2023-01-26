خريشة: المقاومة بالضفة تشتد قوتها وحاضنتها الشعبية في ازدياد

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، على أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية تزداد يومًا بعد يوم.

وقال خريشة، إن المقاومة تزداد شراسة وقوة كلما ازداد توغل الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتغول في كل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في مخيم جنين.

وأضاف، أن الاحتلال حين يدخل أي مخيم أو مدينة يواجه مقاومة ومواجهة عنيفة، ويصعد من هجماته لفرض واقع جديد في الساحة الفلسطينية.

واعتبر أن "استخدام الاحتلال الشاحنات والمركبات لاقتحام المدن هو وصمة عار للاحتلال الذي يدعي أنه جيش لا يقهر".

ودعا إلى ضرورة وجود غطاء سياسي للمقاومين في الضفة، لافتا إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة لا تريد أن ترى المشهد بعين الفلسطيني.

وأردف: "السلطة لا تحرك ساكنا تجاه الممارسات الإجرامية بالضفة، وهي معزولة عن الشارع الفلسطيني المقاوم الذي يواجه المحتل".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب إصابات بينها حالات خطيرة.

حرية نيوز