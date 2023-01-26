الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

خريشة: المقاومة بالضفة تشتد قوتها وحاضنتها الشعبية في ازدياد

الرسالة نت-الضفة الغربية

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، على أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية تزداد يومًا بعد يوم.

وقال خريشة، إن المقاومة تزداد شراسة وقوة كلما ازداد توغل الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتغول في كل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في مخيم جنين.

وأضاف، أن الاحتلال حين يدخل أي مخيم أو مدينة يواجه مقاومة ومواجهة عنيفة، ويصعد من هجماته لفرض واقع جديد في الساحة الفلسطينية.

واعتبر أن "استخدام الاحتلال الشاحنات والمركبات لاقتحام المدن هو وصمة عار للاحتلال الذي يدعي أنه جيش لا يقهر".

ودعا إلى ضرورة وجود غطاء سياسي للمقاومين في الضفة، لافتا إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة لا تريد أن ترى المشهد بعين الفلسطيني.

وأردف: "السلطة لا تحرك ساكنا تجاه الممارسات الإجرامية بالضفة، وهي معزولة عن الشارع الفلسطيني المقاوم الذي يواجه المحتل".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب إصابات بينها حالات خطيرة.

 

حرية نيوز

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276529

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر