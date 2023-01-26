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جيش الاحتلال يكشف هدف العملية العسكرية الواسعة في مخيم جنين

جيش الاحتلال يكشف هدف العملية العسكرية الواسعة في جنين
جيش الاحتلال يكشف هدف العملية العسكرية الواسعة في جنين

غزة- الرسالة نت

كشف جيش الاحتلال (الإسرائيلي) عن هدفه من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين، صباح اليوم، أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 16 آخرين.

وقال جيش الاحتلال، إنه استهدف خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، وتم اغتيال ثلاثة من أعضائها.

كما زعمت "إذاعة جيش الاحتلال"، بأن الهدف من العملية في جنين اعتقال مطلوب كبير من حركة الجهاد الإسلامي، دون الكشف عن هويته وتفاصيله.

فيما أكدت الإذاعة، نقلا عن مصدر أمني، سقوط طائرة استطلاع في مخيم جنين، وزعم أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات منها، بينما تدعي قوات الاحتلال أن الشاباك يعمل مع الجيش لإحباط هجوم كبير يخطط له من داخل مخيم جنين لتنفيذه في الداخل المحتل.

من ناحية أخرى، قالت قناة كان العبرية: "خشية التصعيد، سيجري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم تقييماً للوضع الأمني"، وإن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب، خاصة لدى وحدات القبة الحديدية، تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

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