دعوات لإضراب عام وإشعال المواجهة مع الاحتلال بالضفة عقب مجزرة جنين

دعا الحراك الشبابي في فلسطين إلى المشاركة في الإضراب العام حدادًا على أرواح شهداء جنين، بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال في مخيمها.

وأكد الحراك الشبابي على ضرورة الانطلاق بمسيرات غضب من مراكز المدن إلى نقاط التماس وإشعال المواجهة مع هذا العدو المجرم، وشدد "لن نترك جنين وحدها".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة خلال عدوانها على مخيم جنين، ارتقى فيها تسعة شهداء بينهم مسنة، وأصيب 20 بينهم 4 بحالة خطرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع (دورون) تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.