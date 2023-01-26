العاروري: الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ومقاومتنا لن تنكسر وردها لن يتأخر

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر"، مؤكداً أنّ إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من جرائم الاحتلال، وستبقى جنين والضفة بأهلها ومقاومتها عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة.

ودعا العاروري في تصريح صحفي وصل الرسالة نسخه عنه المقاومة للرد على العدو، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية وأراضينا المحتلة، كما ناشد جماهير شعبنا الثائرة إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

وحيّي العاروري أبطال المقاومة وفصائلها المجاهدة، التي انتفضت لصد العدوان والدفاع عن حمى شعبنا، وكبّدت القوات المقتحمة خسائر محققة.