الأب حناينا للرسالة: تغول الاحتلال يستوجب ردًا موحدًا من جبهات المقاومة

أكد الراهب الأرثوذكسي العكاوي الجليلي الفلسطيني، أنطونيوس حنانيا، أنّ ما يرتكبه الاحتلال من جرائم مركبة في القدس والضفة والداخل وغزة، يستدعي ردا موحدا من مختلف الجبهات في داخل فلسطين وخارجها.

وقال حناينا لـ"الرسالة نت": "الاحتلال يجب أن يقاوم بوحدة موقف مشتركة، وعلى المؤمنين بفلسطين وعدالة قضيتها أن يتحركوا لنصرتها، وأن يعملوا متحدين في مواجهة الاحتلال".

وذكر أن الاحتلال يحاول توجيه رسائل إرهاب بحق أبناء شعبنا وبحق المقاومين؛ إلا أن المقاومة تمنحه دائما إجابة شافية وواضحة أن وسائل ترهيبه تزيد الفلسطيني عنفوانا وقوة في مواجهته.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى رفع يدها عن المقاومة، قائلا: "الثورة الفلسطينية لم تكن يوما حارسا للاحتلال أو جنديا لديه، هذا ما ينبغي أن تؤمن به السلطة التي تزعم وراثتها للثورة".