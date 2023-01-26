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سياسي
وقفة في غزة تنديدًا بمجزرة جنين
26 يناير 2023 . الساعة: 12:53 م
الرسالة نت-غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276544
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مجزرة جنين
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