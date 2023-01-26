فعاليات تضامنية مع مخيم جنين في فلسطين والشتات

دعت فصائل العمل الوطني والاسلامي في فلسطين، إلى تنظيم فعاليات تضامنية غاضبة عقب مجزرة الاحتلال في مخيم جنين والتي أدت إلى ارتقاء 9 شهداء والعشرات من الجرحى.

ففي قطاع غزة دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي قطاع غزة إلى المشاركة الاستنفار الشعبي والجماهيري نصرة ومساندة لأهلنا في مخيم جنين

والتي ستنطلق اليوم الخميس 2023/1/26م صلاة المغرب من جميع محافظات قطاع غزة، *محافظة الشمال* *من دوار الترنس جباليا *محافظة غزة* *ساحة الجندي* *محافظة الوسطى* *دوار النصيرات السوق لشارع العشرين *محافظة خان يونس* * ميدان القلعة* *محافظة رفح* *مسجد العودة*.

ودعت الكتلــة الإسـلامية في محافظـة شمـال غـزة إلى تنظم وقفة طلابية غاضبة، استنكارا لمجزرة جنين.

وبالضفة، دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم للاضراب الشامل والخروج بمسيرات على نقاط التماس تنديدا بمجزرة مخيم جنين، كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة الإضراب اليوم الخميس وتدعوا للتوجه نحو نقاط التماس.

أما في الخارج والشتات، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن جدول برنامج التحركات الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان التي تنظمها الفصائل والقوى الفلسطينية واللجان الشعبية دعمًا لجنين وشعبنا الفلسطيني الصامد المقاوم في الضفة الغربية.



وأضافت أن *الزمان: اليوم الخميس الساعة الـ 4:00 عصراً* *مخيم البداوي*المكان: أمام محطة سرحان*مخيم نهر البارد*

المكان: أمام ساحة الشهيد ياسر عرفات (مدخل السوق)*مخيم البرج الشمالي*المكان: مدخل مخيم البرج الشمالي *مخيم الرشيدية*

المكان: أمام مستشفى تل الزعتر (بلسم سابقا) *مخيم البص* المكان: مخيم البص أمام ثانوية دير ياسين-----------*غدًا الجمعة بعد الصلاة مباشرة* *مخيم عين الحلوة* المكان: ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير *وادي الزينة - صيدا* المكان: سبلين الوادي - ساحة الأقصى *صيدا*

المكان: أمام مسجد الزيتونة المكان: أمام مسجد الأرقم المكان: أمام مسجد الأحمد المكان: أمام مسجد الهبة *مخيم المية ومية* المكان: أمام مسجد عمر بن الخطاب *مخيم الجليل* المكان: ساحة مخيم الجليل.