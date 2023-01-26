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الكويت: مجزرة الاحتلال بجنين مجزرة مروعة وعدوان وحشي

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

وأكدت الوزارة أن هذا العدوان يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذرت الوزارة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الإعتداءات المتكررة.

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