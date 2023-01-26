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^200 مثال: غزة العزة

"نصر الله" يُدين العدوان (الإسرائيلي) على جنين

الرسالة نت - وكالات

أدان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر لله، العدوان على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مُستنكرًا الممارسات الإرهابية التي قام بها الاحتلال التي تُخالف القوانين الإنسانية.

وأعرب "نصر الله" في بيانٍ صحفي، مساء اليوم الخميس، عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه، مُشيدًا بالمقاومين الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب. ‏

وتقدّم "نصر الله"، بأحرّ التعازي والمواساة من الشعب الفلسطيني، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.

وصباح اليوم على مدار 4 ساعات، شهد مخيم جنين اقتحامًا إسرائيليًا واسعًا، اندلع على إثره مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة وإصابة 20 آخرين منهم 4 حالات بوضعٍ حرج.

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