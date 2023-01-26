فوائد عشبة العشرق للبشرة لا تهمليها

تمّ استعمال عشبة العشرق منذ القدم لأغراض طبية وجمالية عدّة، وذلك بفضل غناها بمضادات الأكسدة ومضادات للفطريات والبكتيريا التي تساعد على علاج المشكلات المرتبطة بالجلد وتحسين مظهر البشرة.

تمتاز عشبة العشرق بخصائص جمالية لا تضاهى

العشرق هي عشبة طبيعية ذات قاعدة خشبية، تتميز أوراقها باللون الأصفر وبشكل مخطط بعروق بنفسجية اللون.

ترطيب البشرة

تساعد عشبة العشرق على مد البشرة بالترطيب اللازم، وذلك لاحتوائها على فيتامين E.

علاج التهاب الجلد

لعشبة العشرق خصائص مهدئة تفيد في تهدئة الجلد، وعلاج الالتهابات الفطرية والملوثات البيئة، وبالتالي جعل البشرة تبدو أكثر نعومة ونضرة.

التخلص من حب الشباب

تفيد عشبة العشرق في علاج حب الشباب والبثور، نظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل على تطهير الجلد من البكتيريا والفطريات.

الحد من إنتاج الزهم

تساعد عشبة العشرق على الحد من إنتاج الزهم في البشرة الدهنية، ما يخفف من ظهور البثور ، وبالتالي تقلل ظهور حب الشباب، والبثور على الوجه ما يمنحك بشرة نظيفة خالية من الشوائب والحبوب.

طرق استخدام عشبة العشرق لاستعادة شباب البشرة

إليك، طريقة تحضير واستخدام عشبة العشرق للعناية ببشرتك، والاستفادة من خصائصها الجمالية.

خلطة عشبة العشرق والحليب لتنظيف البشرة

تساعد هذه الخلطة على تنظيف البشرة والتخلص من البثور

تفيد هذه الخلطة في تنظيف البشرة من السموم التي تسد مسامها، ما يساعد على تجديد شبابها ونضارتها والتخلص من البثور.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة العشرق.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد مزج كل من مسحوق عشبة العشرق والحليب معاً جيداً، والحصول على مزيج لين ومتجانس. وزّعي الأخير على بشرتك واتركيه حتى يجف تماماً. ثم، أزيليه بواسطة الفرك للتخلص من الرواسب العالقة. اشطفي وجهك بالماء البارد.

طبقي هذه الخلطة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة تشع إشراقاً.

عشبة العشرق وماء الورد لترطيب البشرة

يفيد ماء الورد وعشبة العشرق على مد البشرة بالرطوبة اللازمة

تساعد هذه الخلطة على ترطيب البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة العشرق.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونان جيداً للحصول على مزيج متجانس، ووزّعيه على بشرتك. انتظري مدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء البارد. ولا تنسي تطبيق كريم مرطب بعدها.

كرري هذه الخلطة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.