فؤاد للرسالة: أحداث الضفة ستقود لانتفاضة شعبية مؤثرة

دعا أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، إلى ضرورة التحرك الفوري لحراك شعبي خارجي داعم لانتفاضة الضفة، قائلا: "ما يجري ثورة حقيقية في الضفة وعمل بطولي متميز".

وأكدّ فؤاد لـ"الرسالة نت" أن الأحداث التي تعيشها جنين منعت الاحتلال من تحقيق أهدافه، ولقنّت العدو دروسا قاسية؛ لكنها تحتاج لسند وظهير مقاوم في المناطق الفلسطينية المختلفة، وفق تعبيره

وذكر أن ما تعيشه الضفة "يسجل في بطولات التاريخ العربي، فهي بطولات تتعاظم يوما بعد يوم".

وأشار إلى أنّ المستوى التي وصلت إليه الضفة غير مسبوق، "تفرض ضرورة تحقيق وحدة سياسية وميدانية".

ورأى فؤاد أنّ "العدو يهدف للسيطرة الكاملة على كل شيء في الضفة الغربية، وتجريد غزة من سلاحها، ومن ثم يذهب للبحث عمّا يُسمى "السلام الاقتصادي".

ودعا لتوحيد كافة الإمكانات الداخلية تحضيرًا للمواجهة القادمة مع العدو، ويستطيع شعبنا الاعتماد على مقاومته بكل ثقة".

وشدد على وحدة وترابط الوطن بين الضفة والقطاع ومناطق الـ48 ، داعياً لاستمرار الهبة الشعبية ضد الاحتلال، وتسيير مسيرات في الوطن والشتات.

وأكدّ أن الظروف الآن تسمح بأن يتطور الحراك الشعبي الفلسطيني في الضفة والقدس والعسكري في قطاع غزة لانتفاضة شعبية مؤثرة على هذا الكيان وعلى الراي العام العالمي.