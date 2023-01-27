يديعوت: إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني خطوة تكتيكية إعلامية فقط

قللت مصادر سياسية وأمنية (إسرائيلية)، الجمعة، من خطوة الإعلان من قبل قيادة السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني بعد المجزرة التي وقعت في مخيم جنين أمس وأدت لاستشهاد 9 فلسطينيين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر أمني قوله، إنه لم يتم إشعارهم رسميًا من قبل السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنهم سمعوا بالأمر فقط من وسائل الإعلام.

فيما قال مصدر سياسي، إن هذه الخطوة تكتيكية إعلامية فقط، وأن التنسيق الأمني مستمر كالمعتاد.

بينما قال مصدر أمني لصحيفة معاريف العبرية، إن عمليات الجيش( الإسرائيلي) لن تتوقف في حال توقف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنه في مرات عديدة كان يتم تنفيذ عمليات بدون الحاجة لمثل هذا التنسيق.

المصدر: صحيفة القدس