وقفة احتجاجية في أم الفحم للتنديد بمجزرة جنين

شارك العشرات في مدينة أم الفحم مساء اليوم الجمعة بوقفة احتجاجية للتنديد بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين الذي أسفر عن ارتقاء 9 فلسطينين برصاص قوات الاحتلال صباح أمس الخميس.

ورفع المشاركون شعارات "من أم الفحم هنا جنين، الاحتلال أصل الإرهاب"، كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وردد المشاركون هتافات "علي علي علي الصوت، والي بهتف ما بموت، يا جنين شدي الحيل، إلا ما يخلص هالليل، يا جنين شدي الحيل، إلا ما يخلص هالليل، ضد التآمر ثورة، ضد التطبيع ثورة، ضد العنصرية ثورة، وكرمالك شعبي، ثورة، وحدة وطنية ثورة، ضد الفاشية ثورة، بالروح بالدم نفديك يا جنين، من أم الفحم تحية لجنين الأبية، من جنين لغزة، كلك كرامة عزة، والتنسيق ليش ليش يوم السلطة ويوم الجيش، اطلع يا قمرنا وهل وضوي الكرة الأرضية، ما خلقنا تنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية".

كما ردد المشاركون هتافات، منها، "حرية حرية لأقصانا الحرية، ثوار أحرار حنكمل المشوار، يا جنين يا حرة، إنت منبع الثورة، من أم الفحم لجنين وحدة شعب ما بلين، ارفع صوتك وعليّ الموت ولا المذلة".

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أهالي الداخل المحتل للتنديد بالعدوان (الإسرائيلي) على الضفة الغربية وعلى جنين تحديدًا والذي أسفر بالأمس عن ارتقاء 10 فلسطينيين، منهم 9 في جنين.

المصدر: الجرمق