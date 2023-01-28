احتفالات بمواقع التواصل.. عملية القدس تشفي صدور النشطاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة عارمة من البهجة والسرور، بعد العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وقتل فيها 8 مستوطنين وأصيب آخرون.

وغرد النشطاء ومستخدمو مواقع التواصل على أوسمة #عملية_القدس، #الرد_السريع، #عملية_بيت_حنينا، #العملية_البطولية، وغيرها من الأوسمة ذات العلاقة بالعملية.

وتداول مئات النشطاء صور ومقاطع العملية، وأشادوا بمهارة وبراعة منفذها الشهيد خيري علقم من القدس المحتلة، ونشروا صوره بكثافة، كما شاركوا منشوراته على حسابه بموقع فيسبوك.

وفيما يلي أبرز المشاركات على مواقع التواصل:

15 طلقة من مسدس

15 إصابة رأس مباشرة

دقة الإصابة 100%

نسبة الخطأ 0%.#عملية_القدس pic.twitter.com/KPH1uJI8Q0 — محمد سعيد نشوان (@MohamdNashwan) January 27, 2023

حين تقاعست الأمة قام البطل ليؤدي مهمة الأمة،

لقد كان هو الأمة وإن كان وحده.#عملية_القدس #خيري_علقم#القدس_تثأر_لجنين pic.twitter.com/LHjcG4qveg — فايز الكندري (@fayezalkandary) January 28, 2023

بكاء الصهاينة - ضع لايك ان كان الفيديو مفرح ♥️



#عمليه_القدس pic.twitter.com/V081A1NyM3 — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) January 27, 2023

"من جنين طلع القرار.. طلقة بطلقة ونار بنار"..

سجود شكر واحتفالات في #جنين ومخيمها فرحاً بـ #عملية_القدس pic.twitter.com/bcB6pcFWjj — رضوان الأخرس (@rdooan) January 27, 2023

منفذ #عملية_القدس #خيري_علقم من بين ما كتب على حسابه على فيسبوك :

القناص الصحيح ، في المكان المناسب ، خير من ألف جندي في ساحة المعركة . pic.twitter.com/kBbamjrxDm — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 27, 2023

#عمليه_القدس

صباحكم عز وفخر صباح الشرفاء صباحكم فلسطيني بامتياز

اللهم أنصر أهلنا في فلسطين

شي بيرفع الراس #علقم pic.twitter.com/zsIjGpboEp — Myrvat (@Myrvat2) January 28, 2023