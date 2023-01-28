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احتفالات بمواقع التواصل.. عملية القدس تشفي صدور النشطاء

سلاح منفذ عملية القدس البطولية
سلاح منفذ عملية القدس البطولية

الرسالة نت- متابعات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة عارمة من البهجة والسرور، بعد العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وقتل فيها 8 مستوطنين وأصيب آخرون.

وغرد النشطاء ومستخدمو مواقع التواصل على أوسمة #عملية_القدس، #الرد_السريع، #عملية_بيت_حنينا، #العملية_البطولية، وغيرها من الأوسمة ذات العلاقة بالعملية.

وتداول مئات النشطاء صور ومقاطع العملية، وأشادوا بمهارة وبراعة منفذها الشهيد خيري علقم من القدس المحتلة، ونشروا صوره بكثافة، كما شاركوا منشوراته على حسابه بموقع فيسبوك.

وفيما يلي أبرز المشاركات على مواقع التواصل:

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276653

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عملية القدس خيري علقم

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