احتفالات بمواقع التواصل.. عملية القدس تشفي صدور النشطاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة عارمة من البهجة والسرور، بعد العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وقتل فيها 8 مستوطنين وأصيب آخرون.
وغرد النشطاء ومستخدمو مواقع التواصل على أوسمة #عملية_القدس، #الرد_السريع، #عملية_بيت_حنينا، #العملية_البطولية، وغيرها من الأوسمة ذات العلاقة بالعملية.
وتداول مئات النشطاء صور ومقاطع العملية، وأشادوا بمهارة وبراعة منفذها الشهيد خيري علقم من القدس المحتلة، ونشروا صوره بكثافة، كما شاركوا منشوراته على حسابه بموقع فيسبوك.
وفيما يلي أبرز المشاركات على مواقع التواصل:
15 طلقة من مسدس— محمد سعيد نشوان (@MohamdNashwan) January 27, 2023
15 إصابة رأس مباشرة
دقة الإصابة 100%
نسبة الخطأ 0%.#عملية_القدس pic.twitter.com/KPH1uJI8Q0
حين تقاعست الأمة قام البطل ليؤدي مهمة الأمة،— فايز الكندري (@fayezalkandary) January 28, 2023
لقد كان هو الأمة وإن كان وحده.#عملية_القدس #خيري_علقم#القدس_تثأر_لجنين pic.twitter.com/LHjcG4qveg
بكاء الصهاينة - ضع لايك ان كان الفيديو مفرح ♥️— عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) January 27, 2023
#عمليه_القدس pic.twitter.com/V081A1NyM3
"من جنين طلع القرار.. طلقة بطلقة ونار بنار"..— رضوان الأخرس (@rdooan) January 27, 2023
سجود شكر واحتفالات في #جنين ومخيمها فرحاً بـ #عملية_القدس pic.twitter.com/bcB6pcFWjj
منفذ #عملية_القدس #خيري_علقم من بين ما كتب على حسابه على فيسبوك :— جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 27, 2023
القناص الصحيح ، في المكان المناسب ، خير من ألف جندي في ساحة المعركة . pic.twitter.com/kBbamjrxDm
#عمليه_القدس— Myrvat (@Myrvat2) January 28, 2023
صباحكم عز وفخر صباح الشرفاء صباحكم فلسطيني بامتياز
اللهم أنصر أهلنا في فلسطين
شي بيرفع الراس #علقم pic.twitter.com/zsIjGpboEp
سبحان الله— محمد المدهون (@mohamed_mdn) January 27, 2023
منشور كتبه منفذ #عملية_القدس الشهيد #خيري_علقم قبل عامين!
الشاهد أن المنظومة الأمنية مصابة بحالة ذهول كبير بأن منفذ العملية كان وحده وبسلاح مسدس واستطاع أن يقتل ٨ صهاينة ويصيب عدد كبير!
رحمك الله يا بطل، لقد كنت القناص المناسب في المكان المناسب، وأصبتهم في مقتل! pic.twitter.com/JKcu7JJG36