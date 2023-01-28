تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

أعربت تونس عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه، واسترداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن موقفها الثابت يأتي إثر تتالي انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة والممارسات المستفزة في فلسطين، وآخرها اقتحام مدينة جنين ومخيّمها في الضفة الغربية.

ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعًا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.