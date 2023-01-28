الجبهة الشعبية-القيادة العامة- تبارك العملية البطولية في سلوان

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة العملية البطولية في سلوان بالقدس المحتلة.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، على أن العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة في الضفة الغربية والقدس ورداً على الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات.

وأشارت إلى أن العملية البطولية تأتي بعد عملية الأمس التي رفع بعدها العدو درجة تأهبه الأمني لتؤكد على أن كل هذه الإجراءات الأمنية لن تجلب الأمن للاحتلال ولمستوطنيه وأن شعبنا ومقاومته مستمرون في نضالهم وممارسة حقهم الطبيعي في المقاومة حتى التخلص من الاحتلال وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.