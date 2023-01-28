مستشار الرئيس التركي السابق: المجتمع الدولي أمام اختبار تجاه القضية

قال د. إرشاد هورموز مستشار الرئيس التركي السابق، إن ّتوفير الحماية للشعب الفلسطيني هي مسؤولية دولية؛ "لأن القضية الفلسطينية هي إنسانية قبل أن تكون إسلامية أو عربية".

ووصف هورموز في تصريح مقتضب خاص بـ"الرسالة نت"، "الجرائم (الإسرائيلية) بحق الشعب الفلسطيني، بالإرهاب الدولي؛ التي لا يمكن أن يقبل بها ضمير إنساني أو أخلاقي أو حضاري".

وأضاف: "هذه الجرائم لا يمكن الصمت حاليها، والمجتمع الدولي أمام اختبار تاريخي وحقيقي تجاه ما يحدث".

وذكر أن الفعل الفلسطيني يحتاج لتعزيز عبر انهاء حالة التشرذم السياسي، ومواجهة المصاعب على قاعدة تفعيل الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وفق تعبيره.