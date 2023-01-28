وقفة في يافا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين ومخيمها

شارك العشرات من أهالي يافا وناشطون، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بحديقة الغزازوة بالمدينة، تنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين ومخيمها أول من أمس.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، وشعارات إسنادا لأهالي جنين، وأخرى كُتبت عليها أسماء شهداء العدوان (الإسرائيلي) الأخير.

وجاءت هذه الوقفة استمرارا للاحتجاجات في الداخل المحتل، إذ سبقتها وقفات أخرى نظمت في أم الفحم وحيفا وطمرة تنديدا بالعدوان على جنين ومخيمها.

واستشهد 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين.

وتصاعدت جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وطالت هدم بيوت عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب سياسات التهجير التي تنفذها في مناطق عدة بمدينة القدس المحتلة.

ومقابل هذه الجرائم، بلغت ذروة عملية المقاومة أمس، حينما نفذ الشهيد علقم خيري عملية إطلاق نار نوعية في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

وبعد ساعات قليلة، وقعت عملية إطلاق نار بطولية قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وأسفرت عن إصابتين إحداهما بحالة خطيرة.

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم، عن إصابتين أحدهما خطيرة، والأخرى ما بين متوسطة إلى خطيرة في عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاثنين مصابين بطلقات نارية في أجزاءهما العلوية