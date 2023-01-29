(الكابينيت) يقرر توسيع المستوطنات ومعاقبة عائلات منفذي العمليات

أصدر مجلس الوزراء السياسي الأمني لكيان العدو مساء السبت خطوات من شأنها تعزيز الاستيطان، وأعلن أنه سيتم تفصيلها في وقت لاحق من هذا الأسبوع‬.

‫وقرر (الكابينيت) في نهاية اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات أنه ردا على العملية في القدس سيتم اتخاذ خطوات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وفق ما أعلن مكتب رئيس وزراء العدو.

‫وشملت القرارات أيضا إغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيدا لهدمه، وحرمان عائلات المنفذين من ما تعرف بالحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى.‬

‫وفي بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس وزراء العدو، أفيد بأنه سيتم خلال جلسة المجلس الأحد مناقشة مشروع قانون يقضي بسحب بطاقات الهوية لأسر المنفذين، كما قررت الحكومة اتخاذ خطوات لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية للمستوطنين وتعزيز الشرطة والقوات العسكرية لغرض الاعتقالات واسعة النطاق والعمليات المستهدفة لجمع الأسلحة التي وصفها “غير المشروعة”.‬

وذكر مسؤول كبير مطلع على مجريات اجتماع الكابينيت أنه لم يقرر بالضبط الخطوات التي سيتم اتخاذها لتعزيز المستوطنات، وأنه سيكون هناك نقاش منفصل حول هذا الأمر بقيادة نتنياهو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عُقد في مقر الشاباك وسط الكيان، وسرّب نتنياهو صورا منه على غير العادة.

المصدر: الهدهد