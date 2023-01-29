كتلة الصحفي تقرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين

أعلنت صباح اليوم الأحد، كتلة الصحفي الفلسطيني عدم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين المزمع عقده اليوم.

وقالت الكتلة في بيان لها، إنها ترفض المشاركة في المؤتمر بعد المداولات و المشاورات ، ولعدم توفر الأسس القانونية السليمة ، ولعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي إنتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة ، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة .

ودعت الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع .