صلاح يدعو الأمة لدعم صمود شعبنا ومقاومته

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر صلاح أبناء شعبنا في الخارج وأمتنا العربية والإسلامية إلى دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الجرائم الصهيونية، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لن تفت في عضد شعبنا ومقاومته الباسلة.

وقال صلاح اليوم الأحد: "إن لكل فعل رد فعل، وكل إرهاب صهيوني ستقابله مقاومة مشروعة ومبررة في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، مبينًا أن ما شهدته القدس المحتلة من عمليات فدائية تعبر عن إرادة قوية لدى أبناء شعبنا الفلسطيني من مختلف فصائله وقواه، للرد على كل عدوان يرتكبه الاحتلال، وتأكيد أن الإرهاب الصهيوني لن يكون بدون ثمن يدفعه الاحتلال.

وأكد أن عملية بيت حنينا في القدس المحتلة هي الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى مجزرته الإرهابية في مخيم جنين.

وأوضح صلاح أن تهديدات حكومة الاحتلال الفاشية بتصعيد الإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، قابلها شعبنا فعلا وقولا، بتكبيد الاحتلال أثمانا باهظة، وضرباً لنظرية الردع المتآكلة، واختراقا لمزيد من الحواجز الأمنية والجدران الوهمية التي ظنّ أنها ستحميه من وصول المقاومين إليه، والنيل من تحصيناته الفاشلة.