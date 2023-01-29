حماس: شعبنا سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن الأقصى والقدس

أكد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن شبان القدس لن يخذلوا شعبنا في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال حمادة إن هناك حالة إصرار وتحدٍ من المقدسيين للاحتلال في القدس، حيث يضيق الخناق عليهم كل يوم.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى، وكلما زاد الاحتلال إجرامه ضد الفلسطينيين زاد شعبنا في المقاومة.

وأشار إلى أن "توقيت عملية القدس كان سريعا وبلسما للجرح الفلسطيني بعد مجزرة جنين، وسيتم تسجيله في التاريخ".

ولفت إلى أن مواصلة إطلاق النار من منفذ عملية القدس خيري علقم وتبديل مخازن المسدس يدل على ثبات وشجاعة منقطعة النظير.

وشدد على أن "حكومة الاحتلال الفاشية ستكون أكثر انكسارا من مقاومة أبناء شعبنا".

وقتل 7 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من بلدة الطور.

وعمت المواجهات، الليلة وفجر اليوم الأحد، معظم بلدات وأحياء المدينة تخللها استهداف قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.