الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة

حرق سيارة من قبل المستوطنين
حرق سيارة من قبل المستوطنين

الضفة- الرسالة نت

أكدت حركة حماس بأن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.

وحذرت الحركة في تصريح صحفي الأحد، حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276734

كلمات مفتاحية

الاحتلال حماس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.