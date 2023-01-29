ضربة موجعة لأنشيلوتي وريال مدريد

تلقى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ضربة موجعة بشأن مدة غياب الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، بعد إصابته في لقاء أتلتيكو مدريد.

تعرَّض ميندي، لإصابة، خلال مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، التي حسمها الملكي لصالحه بنتيجة (3-1) ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وطلب النجم الفرنسي التبديل بعد أن شعر ببعض الانزعاجات في أوتار الركبة اليسرى، قبل أن يدخل داني سيبايوس بدلاً عنه في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن فيرلاند ميندي، قد يغيب عن الملاعب لقرابة الشهر في حال ثبتت الإصابة، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد على ذلك، لأنه لم يخضع لفحوصات طبية دقيقة

وسيخضع ميندي لاختبارات طبية شاملة، لتحديد مدة غيابه عن الفريق بشكل دقيق.