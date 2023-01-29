أجهزة السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر علي خريوش من طوباس

38 عاماً من مقارعة الاحتلال

تواصل أجهزة أمن السلطة في طوباس اعتقال الأسير المحرر الأستاذ علي محمد خريوش (56 عاماً) لليوم السادس على التوالي.

وذكرت مصادر حقوقية أن أجهزة السلطة مددت اعتقال خريوش 15 يوماً، وتغيبه عن طلابه حيث يعمل مدرساً في مدرسة ذكور طوباس الثانوية.

والمعتقل السياسي خريوش مواليد ١٩٦٧، أنهى الثانوية العامة، وتعرض لإصابة في القدس قبل الانتفاضة الأولى بأشهر أدت لحدوث قصر في رجله (٤ سم) ومكوثه بالمشفى لعدة أشهر ومازال يعاني من أثارها حتى اليوم.

وبدأت ملاحقة المحرر علي خريوش من الاحتلال وهو بعمر 18 عاما، حيث تعرض للاعتقال في السجون عدة مرات.

وعام 2007 تعرض خريوش للاعتقال من قبل أجهزة السلطة بمطاردته 45 يوما، وبدأت سلسلة الاعتقالات التي تعرض خلالها لشتى أنواع العذاب والشبح في سجن الجنيد.

وتركزت عمليات الاعتقال من أجهزة السلطة، في ذكرى انطلاقة حماس، وخلال الحروب على غزة، إلى جانب اعتقاله الإداري لدى الاحتلال عام 2012.

وخريوش متزوج ولديه عشرة من الأبناء والبنات وثمانية من الأحفاد، كما أن زوجته وابنه البكر طبيبا أسنان.

واعتقل خريوش خلال حملة شنتها أجهزة أمن السلطة، واستهدف أسرى محررين من بينهم، رائد قوزح من طولكرم، ويوسف سرور من رام الله، وخالد براهمة من أريحا، ورامي سليمان من سلفيت.