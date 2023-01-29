عبد العاطي: مؤتمر نقابة الصحفيين سيبقي الانقسام قائما

أكّد صلاح عبد العاطي، رئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين، من شأنه أن يبقي الانقسام ويعززه في جسم النقابة.

وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت": إنّ المؤتمر لم يحصل على التعديلات والملاحظات التي طالبت بها أطر نقابية حول النظام الانتخابي .

وأضاف: "كان هناك محاولات لضمان إصلاح الأنظمة في النقابة، وملاحظات قدمتها أكثر من مؤسسة بينها الهيئة المستقلة، ولم يتم الأخذ بها".

وذكر عبد العاطي أن القائمين على النقابة لم يأخذوا بالملاحظات، إلى جانب شكوى من بعض الصحفيين والمؤسسات بأنه لم يتم استقبال طلبات الانضمام لصحفييهم إلى النقابة حسب الأصول.

وشدّد على أنّ الإشكالية القانونية لا تزال قائمة في الانتخابات الخاصة بالنقابة، مبينا أن الإصلاح يجري عن طريق حوار ينهي الأزمة.