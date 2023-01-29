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^200 مثال: غزة العزة

"كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة"

القسّام تسيطر على حوامة (إسرائيلية) وتحصل على معلومات حساسة

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الرسالة نت - غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد 29 يناير 2023، السيطرة على حوامة للاحتلال (الإسرائيلي).

ونشرت كتائب القسام تحت بند (سُمح بالنشر)، أنها سيطرت على حوامة صهيونية خلال العدوان الأخير قبل أيام، وحصلت منها على معلومات حساسة تخص قوات العدو.

 

وقالت في بلاغ عسكري: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة، وقد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها".

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