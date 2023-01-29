(حماس) تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن بالقدس

أدانت حركة (حماس) بأشد العبارات إقدام قطعان المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على مقر بطريركية الأرمن في القدس المحتلة، وذلك عبر اعتلاء أسوارها وإزالة علم البطريركية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي وصل الـ"الرسالة نت" مساء الأحد، عملاً عنصرياً واستفزازياً يتم بغطاء من حكومة الاحتلال الفاشية التي تسعى إلى طمس هوية القدس الوطنية ومعالمها الإسلامية والمسيحية.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية حول العالم بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الممنهجة والمتكررة على أملاك الكنائس في القدس وكل الأراضي الفلسطينية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.