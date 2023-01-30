الاحتلال يعتقل الأسير المحرر يحيى الزبيدي قرب أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأحد، الأسير المحرر يحيى محمد الزبيدي من مخيم جنين أثناء عودته من أريحا على حاجز طيار.

وأفادت مصادر محلية، أن تلك القوات أوقفت السيارة التي كان يستقلها الزبيدي، وبعد التدقيق ببطاقته الشخصية، احتجزوه واعتقلوه ونقلوه لجهة مجهولة.

يذكر، أن الزبيدي اعتقل خلال معركة مخيم جنين في نسيان 2002، التي استشهدت فيه والدته سميره وشقيقه المقاوم طه احد قادة سرايا القدس، وتعرض فيها منزلهم للهدم، وقضى 17 عاماً في سجون الاحتلال الذي قتل في أيار الماضي شقيقه قائد ومؤسس كتائب شهداء الأقصى لواء الشهداء الشهيد داوود الزبيدي.

وهو شقيق القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير القائد زكريا الزبيدي أحد أبطال "نفق الحرية"، وابن عمه قائد مجموعات الظل في سرايا القدس نعيم جمال الزبيدي الذي استشهد قبل شهرين.