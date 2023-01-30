مظاهرة حاشدة في نيويورك تنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين

شهد حي بروكلين أحد أهم أحياء مدينة نيويورك الأميركية، مظاهرة حاشدة رفضا للعدوان (الإسرائيلي) المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في جنين.

وردد المشاركون في المظاهرة الشعارات المنددة بالعدوان (الإسرائيلي)، مطالبين المجتمع الأميركي بضرورة الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وعدم الانجرار خلف الرواية (الإسرائيلية) الكاذبة، مؤكدين رفضهم للموقف الرسمي الأميركي إزاء ما يحدث في فلسطين، كذلك استمرار تقديم الدعم لدولة الاحتلال.

وأطلق مدافعون ونشطاء أميركيون على المسيرة "نيويورك تقف مع جنين"، تأكيدا على وقوفهم ضد الانتهاكات والمجازر (الإسرائيلية) ضد الشعب الفلسطيني.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة وحشية بحق أهالي مخيم جنين الخميس الماضي ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة العشرات، عدا عن الأضرار المادية.