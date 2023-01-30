إليك موعد ليلة الخامس عشر من شهر رجب 1444، يتساءل العديد من الأفراد عن موعد ليلة النصف من رجب 1444 وفقاً للتقويم الهجري في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وبعد استطلاع رؤية هلال شهر رجب، الإثنين 23 يناير 2023، أول أيام شهر رجب، ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك، أن مدة عدد أيام شهر رجب 1444هـ 29 يوماً، حيث يكون آخر أيام شهر رجب فلكياً هو يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

ليلة النصف من رجب 1444

يسعى المسلمون في مختلف الدول العربية، لاستغلال شهر رجب في الصيام والقيام لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وحسب التقويم الهجري فإن ليلة النصف من رجب 1444، سيكون يوم الاثنين 6 فبراير 2023.

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ليلة الإسراء والمعراج

وأما موعد ليلة الإسراء والمعراج، فتكون يوم 27 رجب 1444هـ، وتوافق يوم 18 فبراير 2023م.

شهر شعبان 2023

ووفقاً للحسابات الفلكية، يفصلنا عن موعد شهر شعبان 29 يوما، حيث يوافق غرة شهر شعبان، يوم 21 فبراير 2023.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك، عن موعد شهر شعبان لعام 1444هـ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة التاسعة و7 دقائق، بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444ه، الموافق 20 فبراير "يوم الرؤية".

ليلة منتصف شهر شعبان

تبدأ ليلة منتصف شعبان يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، على أن يستمر هذا الشهر الكريم، لمدة 30 يومًا وينتهي في 22 مارس 2023.

وأما عن الأدعية المستجابة في أول يوم من أيام شهر رجب، وليلة منتصف شعبان، فقد صرحت دار الإفتاء المصرية، أن الإكثار من الدعاء في ليلة منتصف شعبان أمر حسن لا حرج فيه، ولا مانع ولا على جهة الكراهية.

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