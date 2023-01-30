تعرف على سبب وفاة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي الذي فقدت أثاره في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وتساءل العديد عن سبب الوفاة، حيث تم فقدان الشاب عبد الرحمن العنزي، منذ يوم الجمعة 27 يناير 2023، حيث خرج للتنزه بجانب بحيرة ولم يعد بعدها، وذلك في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية.

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سبب وفاة عبد الرحمن العنزي

نشر حساب يحمل أسم "جاسر الصقاري" في تويتر، "انتقل إلى رحمة الله عبد الرحمن العنزي المفقود في أمريكا غرقاً في بحيرة في مدينة كليفلاند الأميركية.. وسيتم نقل الجثمان بعد انهاء الاجراءات، عثر عليه من قبل اخيه".

وأضاف "أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وابناءه بدر وبندر وطلال وعبد العزيز وكافة اخوانه. رحمك الله ابا وليد".

السلطات الأميركية تعثر على المواطن السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي غريقاً في بحيرة كليفلاند pic.twitter.com/ye6dPt9eEb — لايف القريات (@alquriyat_live) January 30, 2023

ونشرت وسائل إعلام، أن أسرة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي، عن فقدان ابنهم منذ يوم الجمعة 27 يناير 2023، حيث خرج للتنزه بجانب بحيرة ولم يعد بعدها، وذلك في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية.

وقال بدر فلاح العنزي (أخو المفقود)، أخي عبد الرحمن يبلغ من العمر 29 عاماً، ويعمل موظفا حكوميا، ومتزوج، غادر مع أخيه الأكبر "بندر" للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية على نفقة الدولة منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وتابع تم إبلاغي عن فقدان أخي "عبد الرحمن" منذ فجر الجمعة الساعة 2.30، حيث كان مع ابن خالته وبعد انتهائهما من زيارة أخيهما خرجا للتنزه بالقرب من بحيرة، إلا أن عبد الرحمن ذهب لدورات المياه بجانب البحيرة ولم يعد.

وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أميركا بفترة اختفائه من قبل أخي وزملائه، ولا يزال البحث جاريا عن عبد الرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الشرطة الأمريكية

كانت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية قالت إن مواطنًا سعوديًا يُدعى عبد الرحمن العنزي كان في زيارة للولايات المتحدة وفُقد في كليفلاند، مضيفة أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، بعدما اختفى العنزي يوم 27 يناير حوالي الساعة العاشرة صباحًا.

وأضافت الشرطة أن "العنزي كان في الخارج مع أصدقائه بمنطقة وسط المدينة مساء الخميس، ثم ذهب بعد ذلك مع مجموعة إلى East 9th Street Pier في حوالي الساعة 2:30 صباحًا للجلوس أمام المياه"، على حد قوله الشرطة.

وأفادت الشرطة أنه عندما ذهبت المجموعة للمغادرة ابتعد العنزي عنهم، وحاولت المجموعة البحث عن العنزي لكنها فقدته.

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