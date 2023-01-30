الشيكل يتلقى عدة ضربات.. هل سيستمر بالهبوط؟

شهد الشيكل انخفاضا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، في ظل جملة من القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية في دولة الاحتلال والولايات المتحدة.

وربما يتمثل العام الأبرز في الإصلاحات الاقتصادية بقطاع القضاء وتأثيراته الكبيرة على الاقتصاد (الإسرائيلي) وعملة الشيكل.

وفقا لوثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2013، فإن وجود نظام قانوني قوي، له تأثير حاسم على أداء الاقتصاد.

وفي القطاع الاستثماري، يعتبر موضوع حماية حقوق الملكية وإنفاذ العقود من أهم العوامل المساهمة في تنمية الاقتصاد.

ولعل الحفاظ على حقوق الملكية يسمح للمستثمرين بالعمل في الاقتصاد المحلي مع زيادة الثقة في نجاح استثماراتهم وأن أموالهم ستعاد لهم بالإضافة إلى الفائدة، وهذا سيزيد حافزهم للنشاط الاقتصادي في البلاد.

كما أن الدولار-شيكل أمام أسبوع مهم في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بعد غدٍ الأربعاء، وبيانات الوظائف الأمريكية عصر الجمعة المقبلة.

وأصدر بنك غولدمان ساكس الاستثماري، تقريرا سلبيا عن الشيكل بعدما أكد أن الإصلاحات القضائية المقترحة تقلق المستثمرين، وتدفع بالاستثمار الأجنبي للهروب خارج البلد كما أنها تضر بنمو قطاع التكنولوجيا.

وقال تقرير غولدمان ساكس: "خلال فترة جائحة كورونا وما تبعها، مثّل قطاع التكنولوجيا طفرة في (إسرائيل)، وبرز الشيكل كعملة استمدت قوتها من عوامل عالمية، وليست محلية.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي، أن يبقى الشيكل أكثر عرضة لمخاطر السياسة المحلية مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه في حال جرى تطبيق المقترحات في القضاء فسيشهد الشيكل انخفاضا أكبر.

وختم غولدمان ساكس: "ربما تعطي التطورات الأخيرة مؤشرا -منخفضا- بتأثيرها على سلوك التحوط المؤسسي للمستثمرين المحليين، لكن الزيادة الأخيرة في عدم اليقين السياسي مثيرة للقلق ويمكن أن تستمر في الانعكاس بضعف إضافي للشيكل على المدى القصير.

وعلى صعيد آخر، لا شك أن القرار المقبل للفيدرالي سيكون من أهم القرارات -باعتباره يعطي مؤشرا كبيرا على التباطؤ في سياسة رفع الفائدة والذي من المتوقع أن يكون بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وفنيا، نجد أن الدولار-شيكل كسر نقاط دعم قوية خلال الفترة الماضية، انخفاضا من مستويات 3.52 إلى 3.34.

ولم يصمد الدولار شيكل على مستويات 3.34 وسرعان ما بدأ الارتداد إلى مستويات 3.48 حاليا، في ظل البيانات السلبية في الاقتصاد (الإسرائيلي) وترقب الإغلاق الشهري غدا الثلاثاء.

ويشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في دولة الاحتلال، والعمليات الفدائية في الداخل المحتل، ساهمت في إضعاف الشيكل.

وتجدر الإشارة إلى أن إغلاقا شهريا فوق 3.425 يعني أن هناك ارتفاعات مرتقبة على الدولار شيكل خلال الشهر المقبل، مع عدم إغفال القرارات الصادرة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.