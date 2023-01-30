الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاقتصاد بغزة تعلن رفع وزن ربطة الخبز دعمًا للمواطن

خبز.jpeg
خبز.jpeg

غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن رفع وزن ربطة الخبز لــ 2.850 كيلو جرام بدلاً من 2.700 كيلو جرام اعتبارًا من الأول من فبراير القادم.

وقالت الوزارة في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد جددت قراراها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276816

كلمات مفتاحية

الاقنصاد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.