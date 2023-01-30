خاص: منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع .. تعرف عليها!

من المقرر أن تضرب الأراضي الفلسطينية مجموعة منخفضات جوية خلال شهر شباط- فبراير، إثنين منهما سيكونان في غضون هذا الأسبوع.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن المنخفض الجوي سيبدأ في وقت متأخر ليلة اليوم الإثنين، حتى فجر غدا الثلاثاء، من المناطق الشمالية في فلسطين المحتلة "الجليل والسواحل الشمالية"، ويمتد خلال ساعات نهار وعصر غد الثلاثاء ليصل المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك قطاع غزة.

وأوضح العلّامي لـ"الرسالة نت" أن المنخفض سيكون ليومي الثلاثاء والأربعاء، ثم سيكون هناك مزيد من عبور جبهة هوائية تشمل البلاد مجددا مساء الأربعاء ويستمر حتى نهاية الخميس، بحيث تتجدد الأمطار فوق عديد المناطق سواء الشمالية أو الجنوبية.

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ويتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح في ليلة الـأربعاء من 80- 90 كيلو في الساعة حتى نهاية يوم الخميس، ثم تستقر الأجواء يومي الجمعة والسبت.

ورجح أن يبدأ منخفض جديد منتصف الأسبوع القادم، معربا عن أمله أن يتم تعويض نقص الشتاء في الاربعينية، بالأيام القادمة عبر مزيد من المنخفضات الجوية التي تضرب البلاد.

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