بحرية غزة تصدر تعليمات للصيادين حول المنخفض الجوي

أصدرت الشرطة البحرية، اليوم الاثنين، تعليمات للصيادين العاملين في بحر قطاع غزة على طول الخط الساحلي، تأهباً للمنخفضات الجوية التي ستضرب فلسطين خلال الأيام القادمة.

وأهابت الشرطة في بيان مقتضب وصل "الرسالة نت"، بضرورة الاستعداد الجيد لوجود توقعات بقدوم منخفض جوي شديد للبلاد.

وأكدت على الانتباه لربط مراكب الصيد بشكل جيد والتأكد من سلامة الربط، كذلك الالتزام بقرار إغلاق وفتح البحر إن تم ذلك.

وأشارت إلى الاتصال الفوري على الرقم المجاني للشرطة البحرية وطلب المساعدة، في حال التعرض لأي طارئ.

ومن المتوقع أن يضرب يومي الثلاثاء والأربعاء منخفضان جويان الأراضي الفلسطينية، يصحبهما انخفاضٌ ملموس لدرجات الحرارة، وطقسٌ باردٌ بشكل لافت وأمطار، وفقاً لما أورده الراصد الجوي ليث العلامي.