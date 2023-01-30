"الناعوق": "بن غفير" يهدف للضغط على ملف الجنود الأسرى

قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق إن قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تجديد منع زيارات أسرى "حماس"، يهدف لممارسة مزيد من الضغوط على المقاومة الفلسطينية؛ لتقديم تنازلات في ملف الجنود الأسرى.

وأوضح "الناعوق" في تصريح مقتضب وصل "الرسالة نت"، أن من قرار "بن غفير" لن ينجح في كسر عزيمة الأسرى، أو النيل من صمودهم.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، التنكيل بالأسرى وقطع التيار الكهربائي عن قسمي "27، و28" في سجن النقب.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "بن غفير"، قد هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء من يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".

وتمسّ تهديدات "بن غفير" بشكل مباشر، نظام حياة وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات الجماعية المتواصلة عن الطعام منذ سنوات طويلة.