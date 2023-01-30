مستوطن يدهس شاباً وآخرون يحرقون مركبات بقلقيلية ورام الله

دهس مستوطن (إسرائيلي)، مساء اليوم الاثنين، شاباً في قلقيلية، وأحرق آخرون مركبتين وخطوا شعارت عنصرية، بلدة سنجل شمال رام الله.

وأوردت مصادر محلية أن مستوطناً دهس شابًا في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، حيث انتشرت قوات الاحتلال في المكان.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان أن مستوطنين مسلحين اقتحموا بلدة سنجل شمال رام الله، وأحرقوا مركبتين إحداهما للمواطن وليم فقهاء، كما خطوا شعارا عنصرية تدعو لقتل العرب.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وفق بيانات حركة "السلام الآن".​​​