"عرين الأسود" تدعو شعبنا للانخراط في العمل المقاوم لمواجهة المستوطنين

دعت مجموعات "عرين الأسود" مساء اليوم الاثنين، شعبنا الفلسطيني إلى اليقظة التامة، ورص الصفوف والانخراط فوراً في العمل المقاوم، تزامناً مع تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت "عرين الأسود" في بيان لها: "نظراً لأننا نقاتل وحدنا ندعوكم يا أبناء شعبنا للتسلح فوراً بكل ما ملكت أيمانكم، ونقول لنتنياهو وبن غفير سيكون سلاح مستوطنيكم غنائماً بأيدي رجالنا، وسنقتلكم به وسترون بأم أعينكم، وسنرى من سيحاصر من".

ووجهت المجموعة المقاومة التحية لروح أسد فلسطين خيري علقم، وللفتى المغوار محمد عليوات، ولكل من سار على دربهم وخطاهم المباركة، وإلى أبناء شعبنا المرابط في القدس المحتلة، الذين إن ثاروا زلزلوا الأرض تحت أقدام الغزاة ودبوا الرعب في قلوب الصهاينة المعتدين.

وبعثت برسالة للاحتلال بأنه "لا مكان لكم على أرضنا ولا هيكل، ولا حتى مكاناً لدفن موتاكم، عودوا من حيث جئتم كلٌ إلى موطنه الأصلي، أفضل بكثير من مواجهة مصيركم المحتوم في أرضنا، وكما ترون وتسمعون فعرين الأسود لكم بالمرصاد في كل شارع وعلى كل حاجز وقريبا سنلتقي في عقر داركم".

وشهدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعداً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، وأتلف مستوطنون مساء اليوم، سياجاً وألحقوا أضراراً بخزانات مياه ومعدات زراعية في أرض بمنطقة المسعودية شمال غرب نابلس.

وفي وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني برضوض جراء دهسه من قبل مستوطن في قرية النبي إلياس شرق قلقيلة، وهو في العشرينيات من عمره.

وأكدت حركة "حماس" أن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم، بكل قوة وبوحدة في الميدان.