ريال مدريد يستهدف صفقة كبرى من ليفربول

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تعزيز هجوم الميرنجي، بحسب تقرير صحفي إسباني.



ويبحث الريال عن مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما، لحين وصول المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، في صيف 2024.



وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن الميرنجي يسعى لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، خلال الصيف المقبل.



ويعتقد كارلو أنشيلوتي ومسؤولو ريال مدريد، أن فيرمينو سيكون البديل الأمثل لبنزيما في سانتياجو برنابيو.



وينتهي تعاقد فيرمينو في آنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإنه -حال انضمامه للريال في الصيف- لن يكلف النادي سوى راتبه.



وارتبط اسم فيرمينو بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في يناير/كانون الثاني الجاري، أبرزهم وست هام ونيوكاسل، لكنه ليفربول تمسك ببقائه.