السعودية تعلن عن تأشيرة دخول مجانية- إليك التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن إعلان وزارة الخارجية السعودية إطلاق خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين جواً إلكترونياً.

وتساءل العديد من الأفراد عن تفاصيل تأشيرة المرور للزيارة، وأسعار التأشيرة، لأنها تهدف إلى تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض.

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تأشيرة مرور الزيارة للسعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إطلاق خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين جواً إلكترونياً.

حيث تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية.

و"طيران ناس"، ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

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كما أشارت إلى أن "تأشيرة المرور للزيارة ستصدر مجاناً وفوراً مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر، والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام".

وأكدت وزارة الخارجية أن "خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية".

أسعار تأشيرة زيارة السعودية

وتستهدف السعودية جذب استثمارات بقيمة 220 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في قطاع السياحة حتى 2023، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) حتى 2030، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة.

وتتجاوز إيرادات قطاع السياحة السعودي سنوياً 211 مليار ريال (نحو 56.3 مليار دولار)، حسب إحصائيات عام 2019.

وخلال العام الماضي 2022، تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين بحسب منظمة السياحة العالمية

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