منها العلاج من الاكتئاب.. تعرف على فوائد مشروب الشعير، يتساءل العديد من الأفراد عن فوائد مشروب الشعير وتأثيره على الصحة، خاصة أنه معروف بفوائده العديدة منها التخلص من السموم في الجسم.

ومع انتشار الكثير من المعلومات عن أنواع الطعام التي تؤثر على صحة الإنسان سواء سلبيا أو إيجابيا، أصبح الناس أكثر شغفا للبحث عن الأفضل والأجود منها، والتي تحافظ على صحتهم وأجسامهم.

فوائد الشعير

الشعير هو أحد أنواع الحبوب التي تمت زراعتها من قبل الإنسان منذ قديم الأزل، وتحتوي كل حبة منه على الكربوهيدرات، الدهون، البروتين والماء، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف والفيتامينات.

وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المنتظم لمشروب الشعير يمكن أن يذيب حصوات الكلى الموجودة ويقضي عليها ويمنع حدوث الحصوات ومشاكل الكلى الأخرى.

وماء الشعير مدر للبول بطبيعته، فهو يساعد على طرد السموم من الكلى عن طريق خلق ضغط في المثانة وزيادة مرات التبول.

روابط ذات صلة:السعودية تعلن عن تأشيرة دخول مجانية- إليك التفاصيل

ويساعد في الحفاظ على مستويات الحموضة في الجسم، مما يجعله قلويا، ويمنع مشاكل المسالك البولية المختلفة، بما في ذلك حصوات الكلى.

وفيتامين B6 والمغنيسيوم في الشعير يساعدان على تكسير كتل الكالسيوم السامة (السبب الرئيسي للحصى) في الكلى.

والألياف الغذائية في الشعير تقلل من كمية الكالسيوم التي يفرزها الجسم عن طريق البول، ما يعيد صحة الكلى وينظف الكلى.

ويعتبر مشروب الشعير من أفضل المقويات الطبيعية للأعصاب.

ويحتوي على نسبة جيدة من فيتامين B12 الذي يُعاني الكثير من الناس من نقصه بأجسامهم ويضطرون لتعويض هذا النقص عن طريق الأدوية والحقن.

وتناول الشعير يعزز من الحصة التي يحصل عليها الجسم من فيتامين B12، أحد أهم الفيتامينات المقوية للأعصاب.

ويحتوي على نسب مرتفعة من المعادن الهامة لدعم صحة الأعصاب وتقويتها، مثل: الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم.

حيث يعمل كأنه مكمل غذائي طبيعي غني بمختلف المعادن والفيتامينات، لذا ينصح به بشدة لمن يعانون من التنميل المستمر في الأطراف.

ويساعد في علاج وتخفيف حدة الاكتئاب بشكل لافت بسبب احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، حيث إن نقص البوتاسيوم يزيد شعور الإنسان بالاكتئاب ويجعله سريع الغضب والانفعال والعصبية.

ويحتوى أيضا على فيتامين B الذي يساعد على توصيل النبضات الكهربائية في الجهاز العصبي مما يحسن من الحالة المزاجية.

كما يحتوي على الحمض الأميني تريبتوفان (Tryptophan) الذي يسهم في إفراز مادة السيروتونين، التي تؤثر بشكل بارز في الحالة النفسية والمزاجية للإنسان.

هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والتي توجد بكميات كبيرة في الشعير، والتي تساعد في تقلل حالة الاكتئاب وتهدئة الأعصاب.

وأظهرت إحدى الدراسات أنه تم إعطاء حساء التلبينة (شعير وحليب وعسل) بجرعات مكثفة لبعض من حالات الاكتئاب فتحسنت حالتهم خلال فترة قصيرة.

🛑 وزارة الزراعة بغزة: كمية #الأمطار التي هطلت اليوم بلغت 0.53 مليون متر مكعب وأعلى نسبة هطول سجلت في خزاعة 4.5 ملم. — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 31, 2023

فوائد الشعير للحامل

حاولت بعض الدراسات فهم الفوائد التي يمكن أن يقدمها الشعير للنساء الحوامل ووجدت أنه مفيد في الحالات التالية:

ومشاكل الجهاز الهضمي، كونه غنيا بالألياف الغذائية، حيث أن الشعير يخفف من حركة الأمعاء، ويساعد في علاج الإمساك والبواسير.

والسوائل الزائدة، يعتقد الباحثون أن الخاصية المدرة للبول لماء الشعير يمكن أن تطرد السوائل الزائدة من الجسم مما يساعدك على التخلص من احتباس الماء في الساقين والوجه وما إلى ذلك أثناء الحمل.

والالتهاب، وجد أن لعشب الشعير خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من الإحساس بالحرقان في المعدة.

وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجد أن الألياف القابلة للذوبان في الشعير تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

روابط ذات صلة:تعرف على موعد انتهاء صلاحية بطاقة هيا لدخول قطر